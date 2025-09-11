¿Hurto o sicariato? A Juan Diego lo mataron en la puerta de la casa

Resumen: Asesinan a Juan Diego T. A. en el barrio Obrero de Bello. La víctima, que había regresado al país hace unos días, fue atacada por hombres que se movilizaban en dos motocicletas. Se invewstiga si es un caso de sicariato o un intento de hurto.
Minuto30.com .- Un violento homicidio se registró en el barrio Obrero de Bello, dejando como saldo la muerte de Juan Diego T. A. La víctima, quien se encontraba fuera del país y había regresado a Colombia el pasado 1 de septiembre, fue atacada con arma de fuego en la madrugada de este jueves 11 de septiembre.
Versiones extraoficiales detallan que Juan Diego había salido a visitar a un amigo y, al regresar a su casa, fue abordado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. Uno de los hombres se bajó del vehículo y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.
La víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario del norte del Valle de Aburrá, donde falleció minutos más tarde debido a la gravedad de sus heridas.
Quienes lo conocían aseguran que Juan Diego no tenía problemas personales y era solvente económicamente, por lo que atribuyen el ataque a un presunto intento de hurto de sus pertenencias.
Aquí más Noticias de Bello