Resumen: Un ataque armado registrado en el sector El Cristo, en la vía que comunica a Ciudad Bolívar con el Chocó, dejó dos personas muertas y una más herida. La víctima lesionada fue trasladada a un centro asistencial donde recibe atención médica. Las autoridades avanzan en la identificación plena de los fallecidos y en la investigación para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables. Este caso elevó a cuatro el número de homicidios registrados durante la jornada del viernes en el Suroeste antioqueño.

¡Violencia sin freno! Ataque armado deja dos muertos y un herido en la vía entre Ciudad Bolívar y Chocó

Un nuevo hecho de violencia sacudió al Suroeste antioqueño durante la noche del viernes 3 de julio. Un ataque con arma de fuego ocurrido en el sector conocido como El Cristo, sobre la carretera que comunica al municipio de Ciudad Bolívar con el departamento del Chocó, dejó dos personas muertas y una más lesionada.

La persona herida fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica mientras recibe tratamiento por las lesiones ocasionadas durante el ataque.

De manera preliminar, una de las víctimas fatales fue identificada por las autoridades con el alias de «Minorco». La otra persona fallecida sería un adolescente menor de edad. No obstante, las autoridades continúan adelantando las diligencias correspondientes para confirmar plenamente la identidad de ambas víctimas.

Esto le podría interesar: ¡Al fin podrán darles el último adiós! JEP entrega restos de tres desaparecidos en Urabá

Tras conocerse el hecho, unidades judiciales y peritos forenses se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica, el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de elementos que permitan avanzar en la investigación.

Por ahora, las autoridades no han informado cuáles serían los móviles del ataque ni quiénes estarían detrás de esta acción armada. Los organismos de investigación mantienen abiertas las indagaciones con el propósito de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Este nuevo episodio de violencia elevó a cuatro el número de homicidios registrados durante la jornada del viernes en diferentes municipios del Suroeste antioqueño, una situación que mantiene la preocupación por el incremento de los hechos violentos en esta zona del departamento.