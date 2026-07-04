¡Al fin podrán darles el último adiós! JEP entrega restos de tres desaparecidos en Urabá

Resumen: La JEP entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada recuperadas en zona rural de San José de Apartadó, en Antioquia, más de dos décadas después de su desaparición. La identificación fue posible gracias a información aportada dentro del Caso 04, labores de búsqueda en terreno y análisis forenses y genéticos realizados con el apoyo de varias entidades y los familiares de las víctimas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la entrega digna de los restos de tres personas que habían sido víctimas de desaparición forzada en el Urabá antioqueño hace más de 20 años. Los cuerpos fueron recuperados en zona rural del corregimiento de San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó, como parte de las investigaciones que adelanta esa jurisdicción sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado.

Según informó la entidad, la ubicación de los restos fue posible gracias a información suministrada por antiguos integrantes de las extintas Farc durante versiones voluntarias y otras diligencias judiciales desarrolladas dentro del Caso 04, que investiga la situación de violencia registrada en la subregión de Urabá.

La JEP señaló que los cuerpos fueron localizados a partir de información aportada por antiguos integrantes de las extintas Farc durante versiones voluntarias y otras actuaciones judiciales desarrolladas dentro del Caso 04, relacionado con los hechos del conflicto armado en la subregión de Urabá.

Dos víctimas fueron plenamente identificadas

Entre las personas identificadas se encuentra Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001, así como Humberto Palacios Palacios, trabajador dedicado al aserrío de madera, cuyo rastro se perdió el 19 de octubre de 2000.

La tercera víctima también fue identificada por los investigadores; sin embargo, su identidad permanece bajo reserva por decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los restos de las tres personas fueron entregados a sus familias el pasado 12 de junio, luego de culminar los procedimientos científicos y judiciales necesarios para confirmar plenamente sus identidades.

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El trabajo forense permitió establecer la identidad de las víctimas

La recuperación de los cuerpos fue resultado de un proceso que incluyó inspecciones judiciales, verificaciones en terreno y labores de contrastación realizadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF).

Posteriormente, la identificación se logró mediante análisis antropológicos y pruebas genéticas desarrolladas en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares, quienes aportaron muestras biológicas que permitieron realizar los cotejos correspondientes.

Las diligencias permitieron recuperar los cuerpos en distintos puntos rurales de San José de Apartadó durante 2024. Uno de ellos fue localizado en la vereda El Gas, otro en el sector conocido como Río Mariano y el tercero en un terreno abierto de la vereda La Linda.

Avanza el esclarecimiento de desapariciones en Urabá

La JEP destacó que estas entregas representan un nuevo avance en el esclarecimiento de casos de desaparición forzada ocurridos en el Urabá antioqueño y hacen parte de las investigaciones que desarrolla dentro del Caso 04.

Con estas tres entregas, la Jurisdicción completa diez cuerpos restituidos a sus familias en el marco de ese proceso judicial. Además, si se suman las entregas realizadas dentro del Caso Conjunto 03-04 por las investigaciones en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, ya son 28 las víctimas cuyos restos han sido identificados y entregados dignamente a sus seres queridos en esta región del país.

La entidad reiteró que los aportes de verdad realizados por antiguos integrantes de grupos armados han permitido avanzar en la localización de personas desaparecidas y continúan siendo fundamentales para reconstruir lo ocurrido durante el conflicto armado y ofrecer respuestas a las familias que durante años han buscado conocer el paradero de sus seres queridos.