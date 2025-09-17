Adulta mayor fue drogada y abusada sexualmente en Ciudad Bolívar, Antioquia

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un grave caso de violencia sexual en Antioquia contra una mujer de 63 años en Ciudad Bolívar ha generado indignación. Las autoridades ya identificaron al presunto agresor.

Un grave caso de violencia sexual en Antioquia tiene consternada a la comunidad de Ciudad Bolívar. Las autoridades investigan un abuso sexual contra una adulta mayor de 63 años.

Según las autoridades, la mujer en un aparente estado de desorientación llegó a un centro médico para pedir ayuda.

El personal de salud confirmó la agresión y ordenó exámenes que arrojaron resultados positivos para sustancias, lo que indica que pudo haber sido drogada. La mujer permanece bajo observación para su estabilización.

La secretaria de Gobierno de Ciudad Bolívar, Laura Tobón, informó que la administración municipal activó de inmediato las rutas de atención y el acompañamiento psicológico que el caso amerita.

Lea también: Leonel Álvarez arrasa en sondeo de Minuto30 sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional

«A la adulta mayor se le activaron todas las rutas por parte de la administración municipal y el acompañamiento psicológico que estos casos amerita», afirmó la funcionaria.

Las autoridades locales confirmaron que ya tienen identificado al presunto responsable de esta violencia sexual en Antioquia y, en articulación con la fuerza pública, se adelantan operativos para dar con su captura.

La alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas, en especial de la población más vulnerable.

Más noticias de Antioquia