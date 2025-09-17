Un sondeo realizado por Minuto30 a través de su canal de WhatsApp relacionado con Atlético Nacional, deja ver como Leonel Álvarez es el que quieren los hinchas.

A través del canal se le consultó a los hinchas sobre cuál sería el técnico ideal para Atlético Nacional.

Para ello desplegó un listado con los principales nombres que han sonado, ocho estrategas en total.

Los nombres opcionados son los de Luis Zubeldía, Walter Ribonetto, Vicente Sánchez, Luis Fernando Suárez, Santiago ‘Sachi’ Escobar, Leonel Álvarez, Alexis Henríquez y Alexis García.

En la primera hora de sondeo, la reacciones de los miles de aficionados que siguen el canal de Minuto30 exclusivo para Atlético Nacional, no se hicieron esperar.

Leonel Álvarez arrasa en sondeo de Minuto30 sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional

Leonel Álvarez, con más del 80% de los votos a favor, arrasa con contundencia como el estratega más opcionado.

El segundo en la lista es el profesor Santiago ‘Sachi’ Escobar con un 7%, mientras en la casilla se encuentra, sorprendentemente, Alexis García con un 4.5%.

Muy abajo en el deseo de los hinchas están, en su orden, Alexis Henríquez y el profe Luis Fernando Suárez.

Los extranjeros no gustan en este momento a los aficionados. Luis Zubeldía, de los tres en el sondeo, es el mejor ubicado con apenas un 1.55%.

A Zubeldía le sigue el uruguayo Vicente Sánchez con apenas el 0.87% en la primera hora de publicada.

