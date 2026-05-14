Violencia no da tregua en Briceño: rector salió desplazado del municipio tras recibir amenazas

Resumen: El rector de la Institución Educativa Antonio Roldán Betancurt, en Briceño, salió desplazado del municipio luego de recibir amenazas a través de WhatsApp. El docente activó los protocolos de protección ante la Gobernación de Antioquia, mientras las autoridades investigan el origen de las intimidaciones en medio de la compleja situación de violencia que vive el Norte antioqueño por la presencia de grupos armados ilegales.

La crisis de seguridad que atraviesa el municipio de Briceño volvió a generar preocupación entre las comunidades del Norte antioqueño. En las últimas horas se conoció que el rector de la Institución Educativa Antonio Roldán Betancurt tuvo que abandonar el municipio luego de recibir amenazas que, según se investiga, estarían relacionadas con la compleja situación de orden público que vive la zona.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el directivo docente recibió un mensaje intimidante a través de WhatsApp el pasado 6 de mayo. En el texto le habrían exigido salir del municipio debido a una serie de señalamientos que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales y administrativas.

Tras conocer la amenaza y ante el riesgo para su integridad, el educador tomó la decisión de salir de Briceño el 8 de mayo y acogerse al comité de amenazados de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia, entidad que activó los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

Autoridades ya investigan el origen de las intimidaciones

Desde la administración departamental confirmaron que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de otras autoridades competentes, que avanzan en las investigaciones para determinar quién estaría detrás de las amenazas y cuáles serían los motivos exactos de la intimidación.

Hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial que atribuya este hecho a un grupo armado específico. Sin embargo, el caso ocurre en medio del complejo panorama de violencia que enfrenta esta zona del Norte de Antioquia, donde persiste la disputa entre estructuras ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36.

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Las autoridades también evalúan el nivel de riesgo del docente con el fin de definir posibles medidas de protección y acompañamiento mientras avanza el proceso investigativo.

La situación ha generado preocupación entre la comunidad educativa del municipio, especialmente por el impacto que este tipo de hechos tiene sobre el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo normal de las actividades académicas.

Briceño sigue bajo presión por el conflicto armado

El desplazamiento del rector ocurre en un momento especialmente delicado para el municipio. En los últimos meses, habitantes de la región han denunciado constantes afectaciones derivadas de la presencia y confrontación entre grupos armados ilegales que buscan mantener control territorial y corredores estratégicos en esta zona del departamento.

Además, este nuevo episodio de violencia se conoce pocos días después de la conmoción causada por el asesinato del periodista Mateo Pérez, quien había desaparecido mientras realizaba labores relacionadas con su trabajo periodístico en la región.

Aunque ambos hechos son investigados por separado, el contexto de inseguridad y tensión que enfrenta el municipio vuelve a encender las alertas entre líderes sociales, docentes y habitantes del Norte antioqueño, quienes insisten en la necesidad de mayores garantías de seguridad en el territorio.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades departamentales reiteraron que continuarán acompañando al docente y mantendrán activos los protocolos de atención para proteger a quienes puedan verse afectados por situaciones de amenaza o desplazamiento forzado en medio del conflicto armado que afecta a varias subregiones de Antioquia.