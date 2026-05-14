Resumen: Capturan en Venecia a mujer señalada de extorsionar a un patrullero con videos íntimos.

Le pedía plata a patrullero para no publicar videos íntimos en Antioquia: terminó detenida

Una mujer fue capturada en flagrancia en el municipio de Venecia, Antioquia, señalada de presuntamente extorsionar a un uniformado activo de la Policía Nacional mediante amenazas relacionadas con videos íntimos.

El procedimiento fue adelantado por el grupo GAULA Antioquia en el marco del plan cazador “Cuarzo”, estrategia con la que las autoridades buscan combatir delitos de extorsión en distintas regiones del departamento.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la mujer, quien sería expareja sentimental de la víctima, habría exigido el pago de $500.000 a cambio de no divulgar videos íntimos del uniformado.

Las investigaciones señalan que el patrullero venía siendo objeto de presiones y exigencias económicas desde hace varios días, situación que llevó a activar el acompañamiento del GAULA Antioquia para desarrollar el operativo.

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La captura se produjo en el momento en que la señalada responsable, presuntamente, se disponía a recibir el dinero exigido. Gracias a la intervención de los uniformados se logró la detención en flagrancia por el delito de extorsión.

Tras el procedimiento, la mujer fue dejada a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo las acciones contra las estructuras y personas involucradas en casos de extorsión, así como el acompañamiento a las víctimas de este tipo de delitos.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación relacionada con amenazas, chantajes o exigencias económicas ilegales a través de la línea gratuita 165 del GAULA, donde se garantiza reserva de la información y atención especializada.

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