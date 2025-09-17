Resumen: Capturan en Yarumal a hombre que agredió a su hijo. El hecho, registrado en video y viral en redes, generó rechazo ciudadano y una rápida reacción de las autoridades.

Trató de esconderse: capturan a hombre que agredió brutalmente a su hijo en Yarumal

El caso de violencia intrafamiliar que conmocionó a la comunidad de Yarumal, Antioquia, tuvo un giro en las últimas horas. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a un hombre de 43 años señalado de agredir físicamente a su hijo en la vereda El Bosque.

La agresión ocurrió el pasado 9 de septiembre y fue registrada en un video que rápidamente circuló por redes sociales, generando rechazo y alarma entre la ciudadanía. Tras la difusión de las imágenes, la comisaría de familia interpuso una denuncia penal que permitió activar la investigación judicial.

Lea también: ¿Extraterrestres en Medellín? No, son bomberos que atendieron fuga de amoníaco en Colanta

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) recopiló los elementos probatorios y, con base en estos, la Fiscalía expidió una orden de captura contra el presunto agresor. Sin embargo, el hombre huyó para evadir la acción de la justicia.

Después de varios días de búsqueda, en la mañana del pasado 16 de septiembre, unidades policiales lograron ubicarlo en el mismo municipio, donde finalmente se hizo efectiva la captura.

Este resultado, según las autoridades, representa un mensaje claro de que los actos de violencia intrafamiliar no quedarán impunes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la niñez y la familia, invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier manifestación de violencia en los hogares.

Más noticias de Antioquia