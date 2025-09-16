Resumen: Los bomberos de Medellín, ataviados con trajes especiales para protegerse de sustancias peligrosas, ingresaron a la sede de Colanta en el barrio Caribe para atender la emergencia por una fuga de amoníaco

¿Extraterrestres en Medellín? No, son bomberos que atendieron fuga de amoníaco en Colanta

Minuto30.com .- El capitán Álvaro Álvarez, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, confirmó que se controló un escape de amoníaco en la sede de la empresa Colanta, ubicada en el barrio Caribe. La emergencia, que se registró la noche de este martes, requirió la movilización de cuatro estaciones de bomberos y el apoyo de una tripulación de SB1.

Los bomberos de Medellín, ataviados con trajes especiales para protegerse de sustancias peligrosas, ingresaron a la sede de Colanta en el barrio Caribe para atender la emergencia por una fuga de amoníaco. Su rápida intervención fue crucial para evacuar a los ocupantes de la planta y de la sede contigua de la Secretaría de Movilidad.

Según el capitán, las unidades de bomberos atendieron a cuatro personas que resultaron lesionadas en el lugar. Además, se realizó la evacuación preventiva de toda la empresa, donde se encontraban 115 personas.

El escape de amoníaco, que se produjo en horas de la noche, generó una gran preocupación en el sector. Sin embargo, gracias a la rápida acción de los bomberos y el equipo de Materiales Peligrosos, la situación fue controlada y no pasó a mayores.

El caso ha sido un recordatorio de los riesgos que se corren al trabajar con sustancias peligrosas. Las autoridades hacen un llamado a las empresas a extremar las medidas de seguridad para garantizar la protección de los trabajadores.

