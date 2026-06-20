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    ¡Violencia en interclases! Estudiante quedó inconsciente tras brutal riña en colegio de Cali

    El comité de convivencia activó la ruta de emergencia mientras la menor se recupera bajo observación médica.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Violencia en interclases! Estudiante quedó inconsciente tras brutal riña en colegio de Cali
    Foto: Alcaldía de Cali
    ¡Violencia en interclases! Estudiante quedó inconsciente tras brutal riña en colegio de Cali

    Resumen: Una riña entre estudiantes durante un torneo interclases en un colegio de la ladera de Cali dejó a una menor lesionada e inconsciente, quien fue atendida y trasladada a un centro asistencial donde se recupera; las directivas activaron protocolos de emergencia e iniciaron una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una situación de violencia escolar se registró en una institución educativa ubicada en la ladera de Cali, donde una riña entre estudiantes dejó a una menor de edad lesionada y posteriormente inconsciente durante un evento deportivo interno.

    El hecho ocurrió en la Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, en medio de un torneo interclases, cuando un altercado entre varias estudiantes que participaban en la actividad derivó en una confrontación que rápidamente escaló a agresiones físicas y verbales dentro del plantel.

    De acuerdo con lo conocido, en medio de la riña una de las estudiantes resultó gravemente afectada y quedó inconsciente, lo que generó la intervención inmediata del personal docente y administrativo de la institución.

    Atención inmediata y traslado de la menor

    La rectora del colegio explicó en entrevista a Blu Radio que, al evidenciarse la situación, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de casos, incluyendo el contacto con los acudientes de las estudiantes involucradas y la atención prioritaria de la menor lesionada.

    “Sí, lamentablemente, en el calor del partido se presentó esa circunstancia. Inmediatamente se activó la ruta, se llamó a los padres y se hizo el procedimiento que se debía hacer. Se atendió a la niña, ya fue remitida y estamos en el proceso de indagación”, señaló la rectora Flor Elisa Bejarano.

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    La estudiante afectada fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde permanece en recuperación. Según la información disponible, su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo observación médica.

    Investigación interna y llamado a la convivencia

    Tras el incidente, las directivas del plantel iniciaron un proceso interno de revisión para establecer con claridad lo ocurrido e identificar a las estudiantes que participaron en la confrontación. Este proceso se adelanta a través del comité de convivencia escolar, que evaluará las posibles medidas a adoptar conforme al manual institucional.

    El hecho ha generado preocupación en el entorno educativo de la ciudad, especialmente por tratarse de una institución oficial y por haberse presentado durante una actividad deportiva, espacio que normalmente está orientado a la integración estudiantil.

    Desde distintos sectores se ha insistido en la necesidad de reforzar las estrategias de convivencia en los entornos escolares, con el fin de prevenir situaciones de agresión entre estudiantes y fortalecer la resolución pacífica de conflictos dentro de las instituciones educativas.

    Aunque las autoridades educativas locales aún no han emitido un pronunciamiento detallado sobre este caso puntual, se espera que en los próximos días se evalúen acciones de acompañamiento y seguimiento en la institución, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan.


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