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Resumen: Autoridades capturaron a dos presuntos responsables del atentado en Cali contra la Tercera Brigada. Se incautó material explosivo y elementos clave de la investigación.

Capturan a presuntos responsables del atentado contra la Tercera Brigada en Cali

El atentado en Cali que afectó al cantón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército en la ciudad de Cali dejó un nuevo avance judicial tras la captura de dos presuntos responsables señalados por las autoridades.

El atentado ocurrido el pasado 24 de abril de 2026 habría sido ejecutado con una buseta cargada con explosivos, según la investigación de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, uno de los capturados fue identificado con los alias ‘Jey’ o ‘Trenza’, presunto integrante de una estructura disidente señalada de operar en el suroccidente del país.

El segundo capturado sería el propietario de los vehículos utilizados en el atentado en Cali y en otra acción violenta registrada en Palmira.

Los operativos fueron desarrollados mediante diligencias de allanamiento en distintas comunas, en coordinación con la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación.

Durante los procedimientos se incautaron explosivos, teléfonos celulares, prendas militares y material que sería utilizado para la planeación del atentado en Cali.

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Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer la participación de otros presuntos implicados y esclarecer la totalidad de los hechos relacionados con el atentado en Cali.

El alcalde de Cali destacó el trabajo conjunto entre la fuerza pública y la ciudadanía para avanzar en los resultados judiciales.

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El caso ha sido considerado por las autoridades como un avance significativo en la lucha contra las estructuras criminales responsables de ataques con explosivos en el suroccidente del país, especialmente en el área metropolitana de Cali.

Las autoridades reiteraron que estos resultados son producto del análisis de más de 300 horas de video, información ciudadana y labores de inteligencia que permitieron ubicar a los presuntos responsables del atentado en Cali.

Asimismo, la alcaldía aseguró que continuará fortaleciendo las capacidades de seguridad para prevenir nuevos hechos similares y proteger a la ciudadanía frente a amenazas terroristas en la región.

CAPTURADOS los responsables del atentado terrorista del pasado 24 de abril en contra del Batallón Pichincha @Ejercito_Div3 en nuestra ciudad. Gracias al trabajo junto a @PoliciaCali, en menos de 60 días fueron aprehendidos los dos presuntos articuladores de este hecho. 👇🏾 pic.twitter.com/Hk5yrAqnCT — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) June 19, 2026

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