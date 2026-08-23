El soldado profesional Jhoan Camilo Sanabria Mendoza, fue vilmente asesinado, tras la activación de un campo minado por parte de terroristas del Clan del Golfo

Resumen: El soldado profesional Jhoan Camilo Sanabria Mendoza perdió la vida tras la activación de explosivos por parte del Clan del Golfo en la vereda El Roblal. El gobernador de Antioquia pidió un cambio de estrategia y "arreciar" contra los criminales.

¡Vilmente asesinado! Murió uno de los soldados que cayó en el campo minado de Briceño: 3 más resultaron heridos

Minuto30.com .- En las últimas horas el Ejército confirmó la muerte de uno de los cuatro uniformados que resultaron gravemente heridos en un campo minado de Briceño.

Un nuevo y lamentable hecho de violencia enluta al Ejército Nacional y agudiza la crisis de seguridad en el Norte del departamento. La Séptima División confirmó el fallecimiento del soldado profesional Jhoan Camilo Sanabria Mendoza, quien fue víctima de un letal campo minado instalado en zona rural del municipio de Briceño.

Ataque criminal en El Roblal

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la institución militar, las tropas se encontraban adelantando operaciones de seguridad para proteger a los habitantes de la vereda El Roblal, cuando fueron sorprendidos por la detonación de los artefactos explosivos.

El Ejército atribuyó este atentado a miembros del Clan del Golfo, calificando el hecho como una «cobarde acción criminal» y enviando un mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos del uniformado fallecido en cumplimiento de su deber.

Además de la trágica pérdida del soldado Sanabria Mendoza, la explosión dejó heridos a otros tres militares, identificados como Carlos Andrés Ramírez Suazo, Jhan Carlos Romero Gracia y Miguel Ángel Rojas Díaz, quienes debieron ser evacuados de la zona para recibir atención médica de urgencia.

En contexto: ¡Alarma en Briceño! Cuatro militares resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo

El reclamo del Gobernador: «Debe ser rápido y diferente»

La noticia generó la inmediata reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien lamentó profundamente la muerte del soldado y deseó una pronta recuperación a los heridos, pero a su vez lanzó un fuerte mensaje sobre el manejo del orden público en la región.

«La mejor forma de honrar su memoria y la de otros uniformados caídos es arreciar contra los criminales de distinta pelambre que tienen asolado a Briceño. Debe ser rápido y diferente. Pero, urge hacerlo», sentenció el mandatario departamental a través de sus redes sociales.

Una región bajo el asedio armado

El ataque contra la patrulla militar pone de manifiesto la grave situación humanitaria y de seguridad que atraviesa esta subregión.

Tal como lo recordó el gobernador Rendón, los habitantes de Briceño se encuentran en medio del fuego cruzado por el control territorial de las rentas ilícitas. En esta zona delinquen y se enfrentan constantemente las estructuras del Clan del Golfo y los frentes 5 y 36 de las disidencias de las Farc (bloque de alias ‘Calarcá’), manteniendo a la población civil y a la Fuerza Pública bajo una amenaza latente.