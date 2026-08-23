Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cuatro militares resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo en la vereda El Roblal, zona rural de Briceño, Antioquia. Los uniformados recibieron atención médica y fueron trasladados para valoración. Las autoridades investigan quién instaló el explosivo y analizan como una de las hipótesis una posible participación del Clan del Golfo, en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el norte del departamento.

¡Alarma en Briceño! Cuatro militares resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo

Cuatro integrantes del Ejército Nacional resultaron heridos este domingo luego de que se activara un artefacto explosivo en la vereda El Roblal, zona rural de Briceño, Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, los uniformados se encontraban en el sector cuando se produjo la detonación. Tras la emergencia, recibieron atención médica y posteriormente fueron trasladados para ser valorados.

La situación generó preocupación en esta zona del norte del departamento, donde las autoridades mantienen presencia y adelantan operaciones de seguridad ante la actividad de estructuras armadas.

Investigan quién instaló el explosivo

Por ahora, las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que fue instalado el artefacto y determinar quién estaría detrás de la acción.

Una de las hipótesis que se encuentra bajo investigación apunta a una posible participación del Clan del Golfo. Sin embargo, esta versión todavía deberá ser esclarecida por las autoridades encargadas de las investigaciones.

Esto le podría interesar: ¡Que descaro! Ladrones se llevaron 19 computadores e instrumentos musicales de una escuela en Jerico

El hecho también ocurre en medio de un complejo panorama de orden público en el norte de Antioquia. En los últimos días se han registrado situaciones que han obligado a las autoridades a mantener especial atención sobre varios municipios de esta región.

Entre los hechos recientes se encuentra el desplazamiento de cerca de 100 familias en Ituango, situación cuya causa también está siendo relacionada, de manera preliminar, con intimidaciones atribuidas a estructuras armadas.

Las autoridades analizan si existe alguna conexión entre estos acontecimientos, aunque hasta el momento no se ha establecido oficialmente que los hechos tengan relación.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar con precisión qué ocurrió en la vereda El Roblal, identificar el origen del artefacto y establecer las circunstancias que llevaron a que los cuatro militares resultaran afectados por la explosión.