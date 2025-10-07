Villa Hermosa avanza con educación ambiental y limpieza del espacio público

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

comuna Villa Hermosa se ha convertido en un modelo de gestión ambiental en Medellín. Gracias al trabajo articulado entre la comunidad, los ediles ambientales y la Secretaría de Medio Ambiente, este territorio avanza con fuerza en la mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Durante los últimos meses, Villa Hermosa ha recuperado 64.960 metros cuadrados de espacio público y retirado 6.144 metros cúbicos de residuos, como parte de las acciones preventivas frente a la temporada de lluvias.

Estas intervenciones incluyen limpieza de zonas verdes, manejo de puntos críticos de residuos sólidos y labores de jardinería en quebradas y parques lineales.

El Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) se ha consolidado como una herramienta clave para promover la corresponsabilidad y la participación ciudadana.

“Desde la Secretaría de Medio Ambiente venimos fortaleciendo las capacidades de las comunidades para enfrentar el cambio climático en sus territorios”, señaló la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga.

El plan se enfoca en cuatro líneas principales: deslizamientos, islas de calor o sequías, incendios e inundaciones, problemas que afectan directamente a las comunas del nororiente de la ciudad.

Además, se impulsa la educación y la movilización ambiental, con el objetivo de que los habitantes traduzcan la mitigación y adaptación climática en acciones cotidianas que reduzcan el impacto de los eventos naturales.

Líderes ambientales de las comunas 1 (Popular), 3 (Manrique), 8 (Villa Hermosa) y 10 (La Candelaria) acordaron una alianza intercomunal para enfrentar de manera conjunta los retos ambientales de la ciudad.

Con estas iniciativas, Medellín refuerza su compromiso con la sostenibilidad y demuestra que el cambio climático también se combate desde los barrios.



