El candidato presidencial Mauricio Lizcano rechazó de manera contundente las amenazas contra su padre, el exrepresentante Óscar Tulio Lizcano.

“Acabamos de recibir un sufragio (de flores) en la sede de mi campaña presidencial en Manizales, junto con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde”, manifestó Lizcano a través de su cuenta de X.

El candidato presidencial señaló que este lamentable hecho lo golpea no solo a él, sino también a su familia, y genera temor por su integridad física y la de su núcleo cercano. Pidió a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes y garantizarles la seguridad.

“No es posible que la confrontación política se haya degradado a este nivel y que hoy no estemos preocupados por las propuestas o por los actos de campaña, sino por pensar que, por hacer campaña, nosotros o nuestras familias podamos ser blanco de los violentos”, manifestó Lizcano.

También hizo un llamado a la sensatez de todos los actores de la campaña para bajar los ánimos y hacer un frente común que enfrente la violencia, la cual ya cobró la vida del precandidato Miguel Uribe. Aseguró que el debate debe darse en las plazas públicas y en los escenarios democráticos, y no generando miedo y zozobra por acciones de los violentos.

Para Lizcano, estas amenazas recuerdan los duros momentos que padeció tras el secuestro de su padre, quien estuvo en poder de las Farc durante ocho años y quien, dice, no merece seguir padeciendo los horrores de la guerra.

“Nos preocupa la situación. Hemos visto que estas amenazas se cumplen. Estamos llevando al país a un precipicio, al abismo de la violencia y la muerte, simplemente porque los violentos quieren que la campaña esté teñida de sangre y miedo”, manifestó Lizcano.