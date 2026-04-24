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Resumen: Un operativo en la comuna 8 de Medellín dejó siete capturados, incautación de un arma y recuperación de una motocicleta.

¡Golpe en Villa Hermosa! Caen siete personas en operativo contra el microtráfico

Un operativo adelantado por la Policía Nacional en articulación con la Alcaldía de Medellín dejó como resultado la captura de siete personas en Villa Hermosa, en medio de acciones dirigidas a contrarrestar delitos que afectan la seguridad en el oriente de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, este operativo permitió judicializar a los implicados por conductas como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y falsedad marcaria.

Durante el procedimiento también fue incautada un arma de fuego y se logró la recuperación de una motocicleta.

Las acciones se concentraron en puntos considerados críticos por su relación con hechos de violencia, entre ellos homicidios, riñas, lesiones personales y consumo de licor en el espacio público.

Para el desarrollo de las intervenciones se desplegaron patrullajes motorizados, controles focalizados y verificación de antecedentes.

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Además, utilizaron herramientas tecnológicas como el sistema de reconocimiento automático de placas (LPR), lo que facilitó la identificación de movimientos sospechosos y la intervención de dinámicas asociadas al microtráfico en la zona.

Según el reporte oficial, entre los capturados hay personas que tendrían antecedentes judiciales y presuntos vínculos con redes dedicadas a la comercialización de drogas, lo que, de acuerdo con las autoridades, evidenciaría posibles casos de reincidencia delictiva.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en su proceso judicial, mientras las autoridades anunciaron que este tipo de intervenciones continuarán en diferentes sectores de Medellín con el objetivo de reducir los índices delictivos y fortalecer la seguridad.

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