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Resumen: Medellín lanzó un programa de formación digital para jóvenes de colegios oficiales, enfocado en empleo y emprendimiento tecnológico.

¡Del colegio al mundo digital! Jóvenes en Medellín se preparan para trabajar y emprender

La formación de jóvenes en habilidades laborales y digitales toma impulso en Medellín con el inicio del programa Jóvenes CreaTIvos 2026, una estrategia que busca preparar a estudiantes de instituciones educativas oficiales para enfrentar los retos del mercado laboral y del emprendimiento en entornos tecnológicos.

Esta formación, que hace parte de la iniciativa Escuela Inteligente de la Alcaldía, está dirigida a 92 estudiantes de grados décimo y once provenientes de 39 colegios públicos de la ciudad.

El programa se desarrolla en articulación con la Fundación ROFÉ y apunta a fortalecer tanto competencias técnicas como habilidades personales.

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Durante el proceso, los participantes recibirán un componente académico dividido en varias etapas: 20 horas enfocadas en habilidades esenciales, otras 20 en emprendimiento y un bloque más amplio de 130 horas en desarrollo de software, con un enfoque teórico-práctico guiado por expertos del sector.

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El objetivo de esta iniciativa es que los jóvenes no solo adquieran conocimientos, sino que puedan aplicarlos en la construcción de sus proyectos de vida, con oportunidades reales en el ámbito digital y tecnológico.

Además, al finalizar el ciclo de aprendizaje, se contempla la articulación con empresas para facilitar procesos de vinculación laboral, especialmente para aquellos estudiantes que se destaquen por su rendimiento y compromiso.

Con este tipo de programas, la ciudad busca fortalecer la conexión entre la educación y el empleo, al tiempo que promueve el acceso de nuevas generaciones a sectores con alta demanda como el tecnológico.

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