Resumen: En un control vial en Jericó, uniformados de la Policía Nacional de Colombia encontraron una camioneta abandonada con 680 paquetes de cocaína en su interior. Los ocupantes huyeron al notar la presencia de las autoridades. El cargamento, avaluado en unos 4 mil millones de pesos, fue incautado y puesto a disposición de las autoridades.

¡Vieron a la Policía y se volaron! Hallan millonario cargamento de cocaína en una camioneta en Jericó

Un importante resultado contra el narcotráfico se registró en el Suroeste antioqueño tras un operativo de control vial que permitió interceptar un millonario cargamento de droga que se movilizaba por una de las principales rutas del departamento.

Los hechos ocurrieron en la vía que conecta La Pintada con Bolombolo, en jurisdicción de Jericó. Allí, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia adelantaban labores de inspección cuando detectaron un vehículo que levantó sospechas durante los controles rutinarios.

De acuerdo con el reporte oficial, los ocupantes de la camioneta, de marca Chevrolet, optaron por abandonarla en plena vía al percatarse de la presencia de los uniformados. Tras descender del automotor, huyeron del lugar a pie, dejando atrás tanto el vehículo como la carga que transportaban.

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Al proceder con la verificación del automotor, las autoridades hallaron en su interior un total de 680 paquetes de clorhidrato de cocaína, ocultos de manera estratégica.

́ En la ruta Cauyá – La Pintada, la @PoliciaColombia detectó un cargamento de estupefacientes que pretendía cruzar el departamento oculto en un camión. Gracias a la pericia de… pic.twitter.com/3JC4oDXn4G — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 18, 2026

La sustancia fue inmediatamente incautada y puesta a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a las investigaciones correspondientes y tratar de establecer la procedencia del cargamento, así como la identidad de los responsables.

Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una afectación cercana a los 4 mil millones de pesos a las estructuras criminales, además de impedir la circulación de más de 680 mil dosis que, al parecer, tenían como destino final la ciudad de Medellín.

Desde la institución se reiteró que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos del departamento, especialmente en vías estratégicas utilizadas para el transporte de estupefacientes, con el objetivo de frenar el avance de estas redes ilegales y reducir su impacto en la seguridad y la salud pública.