Resumen: En Sonsón, un hombre fue capturado durante un operativo de control tras ser sorprendido movilizándose en una motocicleta sin placa y sin documentación. La verificación del automotor evidenció alteraciones en los sistemas de identificación, como el chasis limado y el número de motor registrado. Con apoyo de personal especializado, se confirmó además que el vehículo tenía reporte por hurto. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

¡Lo pillaron sin placa! Capturan a hombre que conducía una moto robada con el chasis limado en Sonsón

En el municipio de Sonsón, en el marco de la estrategia “Juntos por Antioquia”, las autoridades capturaron el 18 de abril de 2026 a un hombre señalado del delito de falsedad marcaria, contemplado en el artículo 285 del Código Penal.

El procedimiento se registró hacia las 11:00, cuando uniformados adelantaban labores de control y prevención y observaron a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta que no portaba placa.

Ante la situación, los policías le solicitaron la documentación del vehículo, sin embargo, el conductor manifestó no contar con ningún soporte que acreditara la propiedad o legalidad del automotor.

Durante la verificación, el hombre indicó no tener conocimiento sobre la placa del vehículo. Esto llevó a una inspección más detallada del automotor, en la que se revisaron los sistemas de identificación.

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Al contrastar el número de motor y el chasis, los uniformados evidenciaron alteraciones en los guarismos, lo que encendió las alertas de las autoridades.

En el desarrollo del procedimiento fue inmovilizada una motocicleta marca Bóxer CT100, de color gris, la cual no tenía placa, no contaba con documentación y presentaba los números de chasis limados.

Posteriormente, y con apoyo del personal especializado en automotores, se adelantó la verificación técnica de los elementos de identificación del vehículo, confirmando que la motocicleta tenía reporte por hurto.

El ciudadano capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 120 Seccional de Sonsón, para su respectiva judicialización.

El caso fue dado a conocer por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, quien destacó el resultado del operativo en el marco de las acciones de control en el territorio.