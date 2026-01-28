Resumen: El SIATA reporta vientos extremos y tormentas eléctricas en Medellín, Sabaneta, Bello y Barbosa. Autoridades piden precaución y evitar actividades al aire libre.

Vientos extremos y fuertes tormentas eléctricas azotan en esta tarde a Medellín y el Valle de Aburrá

Una tarde de caos climático se vive este miércoles 28 de enero en el Valle de Aburrá. Sobre las 3:00 p.m., el Sistema de Alerta Temprana (SIATA) reportó una situación de máxima precaución debido a la presencia de vientos extremos y fuertes tormentas eléctricas que recorren el territorio de norte a sur.

De acuerdo con la red meteorológica, en cuestión de minutos, al menos cuatro estaciones registraron ráfagas de viento de niveles extremos, mientras que otras siete reportaron vientos fuertes en los municipios de Sabaneta, Medellín, Copacabana y Barbosa.

El fenómeno natural, que inició con lluvias de variada intensidad, ha incrementado su fuerza en su desplazamiento lento hacia el suroccidente. Actualmente, los sistemas nubosos ocupan la totalidad de Medellín y el occidente de Bello, generando inundaciones y afectaciones en la movilidad.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos extremar las medidas de precaución, especialmente a quienes transitan por zonas con árboles de gran envergadura o estructuras que puedan verse afectadas por la potencia de los vientos, que han alcanzado niveles poco habituales para la jornada.

A través de sus canales oficiales, la Alcaldía de Medellín y los organismos de socorro emitieron una alerta roja por la actividad eléctrica. Se recomienda a la ciudadanía evitar realizar actividades a cielo abierto y buscar refugio seguro mientras pasa el núcleo de la tormenta.

Hasta el momento, las estaciones de monitoreo siguen registrando descargas eléctricas frecuentes sobre el área metropolitana. Se espera que el sistema de lluvias continúe su tránsito hacia el suroccidente en las próximas horas, por lo que la vigilancia en puntos críticos y quebradas de Medellín se ha intensificado.

Las autoridades reiteran que cualquier incidente, como caída de árboles, postes o desbordamientos, debe ser reportado de inmediato para activar los protocolos de respuesta ante esta contingencia climática.

