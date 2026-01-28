‘Me desperté con la cara mojada’: mensaje desgarrador de la viuda de Miguel Uribe Turbay en su cumpleaños 40

Resumen: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, compartió un emotivo mensaje por el que sería el cumpleaños 40 del senador fallecido en un atentado.

Este miércoles 28 de enero de 2026, Colombia revive el dolor de una de las pérdidas políticas más impactantes de los últimos tiempos. En lo que debería ser la celebración del cumpleaños número 40 del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su ausencia física se siente más fuerte que nunca.

María Claudia Tarazona, viuda del joven político, cuya vida fue apagada tras un atentado el pasado 7 de junio de 2025, conmovió a las redes sociales con un mensaje cargado de nostalgia y dolor. “Hoy es, sin duda alguna, el día más doloroso desde que atentaron contra tu vida. Me desperté con la cara mojada en lágrimas”, escribió Tarazona en su cuenta de Instagram.

Lea también: Violencia en el General Santander: disturbios empañan el clásico del oriente entre Cúcuta y Bucaramanga

Sus palabras reflejan el vacío insuperable de una promesa rota por la violencia; la imagen de un hombre que heredó una tradición política de peso, siendo hijo de la periodista Diana Turbay y nieto del expresidente Julio César Turbay, pero que construyó su propio camino hacia el liderazgo nacional.

Mientras María Claudia Tarazona compartía fotos de momentos familiares que quedaron “congelados en el tiempo”, la sociedad colombiana reflexiona sobre el costo de la intolerancia. El vacío dejado por Miguel Uribe Turbay a sus 40 años no es solo familiar; es la cicatriz de una democracia que hoy, en lugar de festejar un nacimiento, se une en el luto por una vida que “este mundo no pudo sostener”.

Más noticias de Colombia