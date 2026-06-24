Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El terremoto quedó registrado en videos, que circulan en redes sociales, dejando en evidnecia la grave situación que se vive en ciudades venezolanas como Caracas

En videos quedó el fuerte terremoto ocurrido en costas de Venezuela: ¡Qué angustia!

Minuto30.com .- Momentos de verdadera angustia se viven desde la tarde de este miércoles, 24 de junio, tras un violento terremoto de magnitud 7.1 con epicentro en la costa de Venezuela.

El movimiento telúrico, al ser completamente superficial (0 km de profundidad), generó una fuerte sacudida que estremeció las calles del país vecino y se sintió con gran intensidad en varias regiones de Colombia.

Versiones extraoficiales apuntan a Morón como epicentro del sismo.

Así se vivió el terremoto en Venezuela en el interior de una casa de Caracas. pic.twitter.com/1YyZxiNm7d — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 24, 2026

Imágenes impactantes: Colapsos y heridos en Venezuela

Las redes sociales se han inundado rápidamente con videos que documentan la magnitud de la emergencia. En las grabaciones compartidas por los ciudadanos se evidencian momentos de terror, con edificios colapsados, escombros en las vías y presuntamente personas atrapadas en los escombros.

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades venezolanas no han emitido un balance preliminar oficial sobre el número de víctimas o la magnitud total de los daños estructurales, pero las imágenes en plataformas digitales reflejan una situación crítica en la zona costera.

Impresionante Venezuela 🇻🇪 Imágenes dolorosas en Venezuela

Decenas de edificios colapsaron por el terremoto de 7.1 en el hermano país

Caracas ! pic.twitter.com/GegZt6SWJg — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) June 24, 2026

El impacto en Colombia: Susto en Medellín, pero sin afectaciones

La onda sísmica cruzó la frontera y alarmó a los colombianos. En Medellín, el sismo se sintió con mucha fuerza, lo que llevó a evacuaciones preventivas en varios puntos de la ciudad.

El alcalde Federico Gutiérrez entregó un reporte de tranquilidad:

Equipos del DAGRD y el Cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentran realizando verificaciones en toda la ciudad.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas ni afectaciones estructurales.

Se hace un llamado a la calma y a reportar cualquier emergencia a la línea 123.

Descartan amenaza de tsunami para el Caribe colombiano

Ante la ubicación del epicentro (costa de Venezuela) y la magnitud del evento (7.1), se encendieron las alarmas preventivas en el norte de Colombia.

Sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actuó con rapidez e informó que, tras las evaluaciones de la Dirección General Marítima (Dimar), NO existe ninguna amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Lea también: ¿Se le movió el piso? Terremoto de magnitud superior a 7 en Venezuela se sintió en Medellín