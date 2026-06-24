Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¿Se le movió el piso? Terremoto de magnitud superior a 7 en Venezuela se sintió en Medellín

    De momento, habitantes de ciudades como Cúcuta, Bucaramanga y Medellín han reportado haberlo sentido.

    Publicado por: SoloDuque

    temblor sismo
    Foto: Archivo
    ¿Se le movió el piso? Terremoto de magnitud superior a 7 en Venezuela se sintió en Medellín

    Resumen: A las 5:04 de la tarde, los sismógrafos registraron un movimiento telúrico de magnitud 7.1, con una profundidad de 0 kms en la costa venezolana

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un fuerte terremoto se registró la tarde de este miércoles 24 de junio en territorio vnezolano.

    A las 5:04 de la tarde, los sismógrafos registraron un movimiento telúrico de magnitud 7.1, con una profundidad de 0 kms en la costa venezolana

    De momento, habitantes de ciudades como Cúcuta, Bucaramanga y Medellín han reportado haberlo sentido.

    Sin alerta de tsunami

    La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió un comunicado oficial entregando un parte de tranquilidad.

    Tras las evaluaciones técnicas realizadas en conjunto con la Dirección General Marítima (Dimar), se determinó que NO existe amenaza de tsunami para ningún punto de la costa Caribe de Colombia.

    Nota de prevención: Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales como @UNGRD y @Dimarcolombia, y evitar la difusión de mensajes alarmistas no verificados.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Pista de Atletismo Alfonso Galvis

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.