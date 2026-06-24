¿Se le movió el piso? Terremoto de magnitud superior a 7 en Venezuela se sintió en Medellín

Resumen: A las 5:04 de la tarde, los sismógrafos registraron un movimiento telúrico de magnitud 7.1, con una profundidad de 0 kms en la costa venezolana
Minuto30.com .- Un fuerte terremoto se registró la tarde de este miércoles 24 de junio en territorio vnezolano.
A las 5:04 de la tarde, los sismógrafos registraron un movimiento telúrico de magnitud 7.1, con una profundidad de 0 kms en la costa venezolana
De momento, habitantes de ciudades como Cúcuta, Bucaramanga y Medellín han reportado haberlo sentido.
Sin alerta de tsunami
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió un comunicado oficial entregando un parte de tranquilidad.
Tras las evaluaciones técnicas realizadas en conjunto con la Dirección General Marítima (Dimar), se determinó que NO existe amenaza de tsunami para ningún punto de la costa Caribe de Colombia.
Nota de prevención: Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales como @UNGRD y @Dimarcolombia, y evitar la difusión de mensajes alarmistas no verificados.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-06-24, 17:04 hora local. Magnitud 7.0, Profundidad 0 km, Near Coast of Venezuela #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/zEr4Cnq0lw
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 24, 2026
De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa Caribe colombiana tras el sismo de magnitud 7,1 registrado a las 5:05 p. m. (hora de Colombia) en la costa de Venezuela. #SNDATColombia pic.twitter.com/rsUmZCXTxS
— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 24, 2026
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