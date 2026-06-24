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Resumen: A las 5:04 de la tarde, los sismógrafos registraron un movimiento telúrico de magnitud 7.1, con una profundidad de 0 kms en la costa venezolana

¿Se le movió el piso? Terremoto de magnitud superior a 7 en Venezuela se sintió en Medellín

Minuto30.com .- Un fuerte terremoto se registró la tarde de este miércoles 24 de junio en territorio vnezolano.

A las 5:04 de la tarde, los sismógrafos registraron un movimiento telúrico de magnitud 7.1, con una profundidad de 0 kms en la costa venezolana

De momento, habitantes de ciudades como Cúcuta, Bucaramanga y Medellín han reportado haberlo sentido.

Sin alerta de tsunami

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió un comunicado oficial entregando un parte de tranquilidad.

Tras las evaluaciones técnicas realizadas en conjunto con la Dirección General Marítima (Dimar), se determinó que NO existe amenaza de tsunami para ningún punto de la costa Caribe de Colombia.

Nota de prevención: Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales como @UNGRD y @Dimarcolombia, y evitar la difusión de mensajes alarmistas no verificados.