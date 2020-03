VIDEO: “Lloré de la felicidad”, el momento mágico que vivió Melina Ramírez con su hijo Salvador

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora y modelo Melina Ramírez mostró un momento mágico que pasó con su pequeño hijo Salvador, fruto del amor con el deportista Mateo Carvajal.

Salvador y Melina salen sobre una cama mientras ella graba como su hijo le dice lo que parece ser una de las primeras palabras “Mamá”. Ramírez no pudo resistir la dicha que le dio escucharlo balbucear a su bebé y se le vieron los ojos aguados de felicidad.

El video acompañado con este escrito se ha llevado cientos de halagos, “MAMÁ… Hoy sentí como nunca lo que significa esa palabra… No saben lo que fue ese momento para mí. Hoy lloré de la felicidad. Te amo hijito, me has adelantado el mejor regalo de cumpleaños”.