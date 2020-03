¡ROBADO Y EXTORSIONADO! A Mateo Carvajal le pidieron dos millones de pesos para devolverle su celular

El influencer Mateo Carvajal está viviendo un suplicio con el robo de su celular, pues a dos días del hurto, los ladrones lo contactaron y le pidieron dinero para devolvérselo.

Después del desafortunado robo que sufrió Mateo cerca al hotel donde se hospedaba en Bogotá, Mateo le contó al programa ‘Lo sé todo’ que los amigos de lo ajeno lo contactaron a través de sus redes sociales para extorsionarlo, pues sabían que en el teléfono había información confidencial y de alta importancia para el deportista.

Fue a través de una intermediaria que Mateo intentó recuperar su celular. “La chica me dice: ‘Oye, mira, tienen tu celular y estas son tus fotos’… Es muy delicado que tengan mi celular porque yo ahí tengo datos personales, mis cuentas, mis accesos de un montón de cosas”, declaró Mateo, quien intentó negociar.

“Yo le digo que tratemos de conciliar, que en cuánto me lo va a vender, y me dice la descarada: ‘No mira, yo acabo de hablar con él y me dice que te lo vende en 2 millones y medio’, y yo ¡qué qué!”, añadió el influencer.