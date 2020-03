VIDEO: “Existe una persona con la que hablo y es maravilloso”, Melina Ramírez aclaró los rumores

La reconocida presentadora Melina Ramírez por fin habló de la supuesta relación amorosa, aunque no quiso enfatizar mucho sobre el tema dijo que se sentía tranquila y abierta a darse otra oportunidad en el amor. Sin embargo, no dio el nombre de la persona que le ha robado nuevamente su corazón.

Así respondió Melina cuando le preguntaron por su situación amorosa: “yo de mi vida privada poco o nada quiero volver a hablar, digamos que quedé curada con ese tema. Me parece que las cosas funcionan más cuando uno las deja para uno”, en entrevista con el programa “Lo sé todo”.

Así se siente Melina luego de terminar con el papá de su hijo: “la vida también continua, el hecho de que haya sufrido o que no haya funcionado una relación, pues no quiere decir que estás condenado a no tener otras oportunidades en el amor”.

Melina dejó dudas tras hablar de cómo se encuentra su corazón en este momento: “la gente se preocupa, ¿sí o no? Ni si, ni no. Estoy conociendo, no es formal, no tengo título y tampoco voy a decir que no. Existe una persona con la que yo hablo y es maravilloso. Entonces, chévere voy despacio sin títulos, voy suave, voy tranquila”.