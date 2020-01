VIDEO: Con voz entrecortada y lágrimas, hija de Aída Merlano le dice a sus fans: “no necesito que nadie venga a validarme”

Por medio de su cuenta de Instagram, a la hija de la excongresita Aída Merlano se le vio derramar algunas lágrimas y con su voz entrecortada mientras daba unas emotivas palabras de aceptación hacia las mujeres, Aída Victoria Merlano habló de un duro momento que le tocó vivir a sus 15 años.

En el video se le escuchó decir a Aída Victoria Merlano: “yo sé lo que se siente estar moralmente quebrado, he sentido lo que es tener tanto dolor emocional que tienes que acudir al dolor físico a ver si por momento logras olvidarlo”.

En el clip que duró casi los cuatro minutos anunció: “no necesito que nadie venga a validarme”. Al parecer, Aída Victoria no busca que los internautas la acepten. “Yo sí que me puedo quemar a mí misma, porque yo tengo todas las herramientas que me pueden doler”, manifestó la hija de la excongresita.

Por último, invitó a la gente que “no esté preparado a ver a otro ser humano libre y feliz, no puede estar aquí”, al parecer le cansó los comentarios ofensivos y le dio la bienvenida a los que quieren compartir la felicidad sin necesidad de juzgar.