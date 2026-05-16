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Resumen: Yulixa Toloza fue grabada en delicado estado antes de desaparecer tras cirugía estética.

Yulixa Toloza fue grabada en delicado estado antes de desaparecer tras cirugía estética en Bogotá

Las investigaciones por la desaparición de Yulixa Toloza continúan avanzando y en las últimas horas se conoció un video que podría convertirse en una de las principales pruebas del caso.

El material, que ya está en poder de las autoridades, mostraría a Yulixa Toloza en delicado estado de salud dentro del centro estético, ubicado en el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Yulixa Toloza, una estilista de 52 años, acudió el pasado 13 de mayo para practicarse una lipólisis láser con sedación. Sin embargo, horas después del procedimiento su estado físico comenzó a deteriorarse, según relataron amigas que la acompañaban.

En el nuevo registro audiovisual se observa a la mujer siendo sostenida por dos personas con uniformes antifluido, mientras intenta mantenerse en pie.

En medio de la grabación, uno de los presentes dice: “No grabes”. Para los investigadores, este video podría aportar elementos clave sobre lo ocurrido minutos antes de la desaparición.

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Según testimonios conocidos por las autoridades, Yulixa Toloza presentaba dificultades para respirar, episodios de desmayo y desorientación. Pese a esto, amigas de la mujer aseguran que desde el establecimiento insistían en que debía ser retirada del lugar.

Las cámaras de seguridad también registraron que sobre las 7:24 de la noche la mujer fue sacada del establecimiento por varias personas y subida a un vehículo particular.

La Secretaría de Salud confirmó además que el establecimiento no tenía autorización para realizar este tipo de procedimientos estéticos. Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados continúan esperando respuestas sobre el paradero y el estado de Yulixa Toloza.

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