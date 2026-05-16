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La SAE recuperó inmuebles ligados a ‘La Viuda Negra’ y alias ‘El Chatarrero’ en Medellín

La SAE adelantó dos procedimientos de recuperación de inmuebles en Medellín relacionados con procesos de extinción de dominio vinculados a Griselda Blanco, conocida como ‘La Viuda Negra’, y a José Aldemar, alias ‘El Chatarrero.

Las diligencias fueron realizadas en propiedades ubicadas en Belén y El Poblado, las cuales, según la entidad, estaban siendo ocupadas de forma irregular.

El primer caso corresponde a una vivienda situada en el barrio El Nogal, en la comuna de Belén, inmueble relacionado con Griselda Blanco, cofundadora del cartel de Medellín.

De acuerdo con la SAE, la propiedad habría sido subarrendada sin autorización y en el lugar funcionaba un ancianato, situación que llevó al desalojo de los adultos mayores que permanecían allí.

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La entidad señaló que durante varios meses intentó concretar la entrega voluntaria del predio, teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad de las personas que habitaban el lugar. Sin embargo, ante la imposibilidad de lograr la restitución, funcionarios de la Territorial Occidente realizaron la recuperación material el pasado 14 de mayo de 2026.

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Según el reporte oficial, esta propiedad tenía sentencia de extinción de dominio desde 2017, debido a que habría sido adquirida con recursos provenientes del narcotráfico, utilizando familiares y terceros.

El segundo procedimiento se desarrolló en una mansión de más de 2.000 metros cuadrados ubicada en El Poblado. El inmueble pertenecería a alias “El Chatarrero” y estaba bajo administración de la SAE desde 2012. No obstante, en una inspección realizada en 2025 se detectó una ocupación irregular, por lo que el predio fue recuperado este 15 de mayo.

Las autoridades han señalado a este sujeto como presunto lavador de activos del narcotráfico, vinculado con maniobras para ocultar bienes y movimientos financieros asociados a estructuras criminales.

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