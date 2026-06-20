Resumen: El vehículo de carga pesada perdió el control y colisionó violentamente antes de detener su marcha contra una estructura residencial

En video quedó: Así fue como se incrustó la volqueta sin frenos en una casa en Moravia

Minuto30.com .- Momentos de pánico se vivieron durante la tarde de este sábado en el nororiente de Medellín, luego de que un grave accidente de tránsito quedara registrado en video. Una volqueta, que aparentemente sufrió una falla mecánica y se quedó sin frenos, arrasó con todo a su paso en el sector de Moravia, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Detalles de la emergencia

El vehículo de carga pesada perdió el control y colisionó violentamente antes de detener su marcha contra una estructura residencial. El balance preliminar de los daños es el siguiente:

Vehículos destruidos: A su paso, la volqueta embistió un taxi y un automóvil particular. Ambos vehículos quedaron completamente destrozados, y se esperaría que sean declarados como pérdida total.

Impacto contra vivienda: El recorrido del automotor pesado finalizó al estrellarse directamente contra la fachada de una vivienda del sector.

Víctimas y rescate: El hecho dejó cuatro personas lesionadas. El caso más delicado fue el de una mujer de aproximadamente 60 años de edad, quien se encontraba al interior del inmueble impactado. La víctima quedó atrapada bajo los escombros de su propia casa y tuvo que ser rescatada mediante maniobras especializadas por los organismos de socorro.

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