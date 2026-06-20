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    En video quedó: Así fue como se incrustó la volqueta sin frenos en una casa en Moravia

    Fico aseguró que la administración municipal está brindando acompañamiento a las familias afectadas.

    Publicado por: SoloDuque

    En video quedó: Así fue como se incrustó la volqueta sin frenos en una casa en Moravia

    Resumen: El vehículo de carga pesada perdió el control y colisionó violentamente antes de detener su marcha contra una estructura residencial

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Momentos de pánico se vivieron durante la tarde de este sábado en el nororiente de Medellín, luego de que un grave accidente de tránsito quedara registrado en video. Una volqueta, que aparentemente sufrió una falla mecánica y se quedó sin frenos, arrasó con todo a su paso en el sector de Moravia, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

    Detalles de la emergencia

    El vehículo de carga pesada perdió el control y colisionó violentamente antes de detener su marcha contra una estructura residencial. El balance preliminar de los daños es el siguiente:

    Vehículos destruidos: A su paso, la volqueta embistió un taxi y un automóvil particular. Ambos vehículos quedaron completamente destrozados, y se esperaría que sean declarados como pérdida total.

    Impacto contra vivienda: El recorrido del automotor pesado finalizó al estrellarse directamente contra la fachada de una vivienda del sector.

    Víctimas y rescate: El hecho dejó cuatro personas lesionadas. El caso más delicado fue el de una mujer de aproximadamente 60 años de edad, quien se encontraba al interior del inmueble impactado. La víctima quedó atrapada bajo los escombros de su propia casa y tuvo que ser rescatada mediante maniobras especializadas por los organismos de socorro.

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    El alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, se pronunció rápidamente a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), confirmando la atención de la emergencia:

    «Atendemos de manera inmediata el incidente vial ocurrido en Moravia, donde una volqueta, al parecer por una falla mecánica, colisionó con varios vehículos y una vivienda. Cuatro personas resultaron lesionadas. Nuestra prioridad ha sido la atención de los afectados, especialmente de una mujer de 60 años que fue rescatada por el Cuerpo Oficial de Bomberos y trasladada a un centro asistencial».

    Fico aseguró que la administración municipal está brindando acompañamiento a las familias afectadas. Asimismo, destacó la rápida y oportuna reacción del Cuerpo Oficial de Bomberos, los agentes de tránsito y el personal de salud que atendió la emergencia, mientras se adelantan las investigaciones técnicas correspondientes para esclarecer las causas exactas del siniestro.

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    Lea también: Volqueta que perdió el control en Moravia chocó contra varios vehículos y una vivienda; hay cuatro heridos

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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