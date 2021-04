El youtuber conocido como ‘la Liendra’ estuvo hablando con sus seguidores a través de la opción de preguntas en su cuenta de Instagram, donde dijo varios datos personales que generaron críticas entre los internautas.

Hablando rápidamente, ‘la Liendra’ confesó: «Mi nombre completo es Carlos Mauricio Osorio Gómez, cumplo años el mismo día del hijo de Cristiano Ronaldo, o sea el 17 de junio, tengo 20 años, no terminé el bachillerato, no me gusta usar jeans, calzo 38 y no quiero operarme nada de mi cara porque me amo tal como soy”.

El famoso se habría sentido por los comentarios negativos tras a conocer que no había terminado el bachillera, por lo que expresó: “Me da mucha risa cómo hay gente que dice: ‘¿No le da pena que no terminó el bachillerato, bruto, no le da pena andar por ahí sin ni siquiera un cartón?'», y añadió: “¿No le da pena a usted que lo terminó y vea dónde está? Eh, ave maría, pena le debería dar a usted que lo haya superado alguien que no lo terminó”, expresó ‘la Liendra’.

