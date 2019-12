Video: Ruggeri recordó el 5-0, “le corté la rodilla al ‘Pibe’ y ni me miró del baile que nos dieron”

Oscar Ruggeri visitó Cartagena en el marco del sorteo de la Copa América 2020, como representante de la selección de Argentina que ganó el torneo en 1991 y 1993, y antes del evento comentó en el programa 90 Minutos que seguramente encontraría con ‘El pibe’ Valderrama, recordando el histórico 5-0.

El exdefensor de la albiceleste comentó que “ahora viene ‘El pibe’ Valderrama” y Sebastián Vignolo le preguntó si el colombiano se encontraba en el recordado partido, a lo que Ruggeri contestó: “sí, ¿sabés la patada que le dí al Pibe?, le corté la rodilla y no me dijo nada, ni me miró del baile que nos dieron”.

Luego de esto las anécdotas se desviaron de lo deportivo y se dirigieron hacia la peculiar cabellera del exfutbolista colombiano, “¿cómo puede ser que no se le caiga el pelo?, ¡él es más grande que yo!”, cuestionó el exjugador argentino.

Los comentaristas aseguraron que esto probablemente sería por el estrés que le produce ser parte del programa.

RUGGERI RECORDÓ CÓMO TRATÓ AL PIBE VALDERRAMA EL DÍA DEL 0-5 HISTÓRICO#90MinutosFOX – Además, el Cabezón bromeó con la gran cabellera del gran 10 colombiano. pic.twitter.com/msK4yaetA7 — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) December 3, 2019

