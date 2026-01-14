Resumen: Un delincuente asaltó a una mujer en el barrio Santa María de Itagüí durante la mañana de este miércoles 14 de enero, robándole una cadena tras un forcejeo captado en video. El sujeto fingió interés en comprar unas medias para esperar a su víctima y atacarla por sorpresa, huyendo del lugar inmediatamente después del robo. El hecho ha generado una fuerte indignación en la comunidad, que exige a las autoridades de Itagüí medidas urgentes ante la creciente ola de inseguridad que afecta a los sectores comerciales y residenciales.

Gordito pero peligroso: este amigo de lo ajeno le haló y le robó una cadena a una señora en Itagüí

En la mañana de este miércoles 14 de enero de 2026, un nuevo hecho de inseguridad se registró en el barrio Santa María, en Itagüí. Una mujer fue víctima del robo de su cadena de oro bajo una modalidad de asalto que combina el engaño y la violencia física, suceso que quedó completamente registrado por cámaras de seguridad del sector.

El ‘modus operandi’ del delincuente

En las imágenes grabadas se observa el momento en que el sujeto llega a un puesto comercial y comienza a observar detenidamente unas medias, simulando ser un comprador casual mientras espera el momento oportuno.

Le puede interesar: ¡No solo los robó, también los agredió! Envían a prisión a sujeto por violento asalto a una pareja en Cali

Cuando la víctima se acerca al lugar, el hombre abandona su fachada y se abalanza sobre ella. Tras un breve pero intenso forcejeo, el delincuente logra arrancarle la cadena del cuello y emprende la huida de inmediato. La rapidez del ataque dejó a la mujer en estado de shock y sin posibilidad de reaccionar ante el escape del agresor.

Alarma por la inseguridad

Este incidente ha vuelto a encender las alarmas entre los residentes y comerciantes de Itagüí, quienes manifiestan su preocupación por la creciente frecuencia de hurtos en el municipio. Habitantes del barrio Santa María han solicitado a las autoridades un incremento en el patrullaje y una respuesta más contundente para identificar al responsable, cuya identidad ya circula en redes sociales gracias a la claridad del video.

Gordito pero peligroso: este amigo de lo ajeno le haló y le robó una cadena a una señora en Itagüí

vvvvv