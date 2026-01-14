Resumen: Un juez ordenó medida de aseguramiento en prisión contra un hombre señalado de participar en un violento asalto a una pareja en el oriente de Cali, ocurrido en julio de 2025. Según la investigación, los responsables intimidaron a las víctimas con arma de fuego, les robaron varias pertenencias y agredieron físicamente a una de ellas. El proceso es adelantado por la Fiscalía, que logró identificar al presunto implicado tras labores de policía judicial, mientras que otro hombre ya había sido judicializado por los mismos hechos.

¡No solo los robó, también los agredió! Envían a prisión a sujeto por violento asalto a una pareja en Cali

Un juez de control de garantías avaló la judicialización de Ronald Paz, señalado de participar en un hurto violento contra una pareja de esposos ocurrido en el oriente de Cali, Valle del Cauca. El proceso fue adelantado por la Fiscalía General de la Nación, que le imputó cargos por el delito de hurto calificado y agravado.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 19 de julio de 2025 en el barrio Alfonso López, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicletas interceptaron a una pareja y, mediante la intimidación con un arma de fuego, los despojaron de varias pertenencias. Entre los elementos robados se encontraban joyas y dinero en efectivo, con un valor estimado superior a los tres millones de pesos.

Las autoridades establecieron, además, que durante el asalto una de las víctimas fue agredida físicamente, lo que incrementó la gravedad del caso. A partir de las labores de policía judicial, la Fiscalía logró identificar a Ronald Paz como uno de los presuntos responsables del ataque.

La captura fue materializada el pasado 11 de enero por unidades de la Sijín de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial. Tras la audiencia correspondiente, un fiscal de la Seccional Cali imputó los cargos y solicitó medida de aseguramiento.

Por decisión del juez, Ronald fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra, como medida preventiva para garantizar su comparecencia ante la justicia.

Por estos mismos hechos, en diciembre pasado ya había sido judicializado y privado de la libertad Leider Lozada, quien enfrenta cargos por hurto calificado y agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Fiscalía continúa con el proceso investigativo para esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar si hay más personas involucradas en el asalto.