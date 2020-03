Video: Juanfer finalmente se refirió a los rumores y aseguró que continuará en River

Tras varias semanas donde se rumoreaba que Juan Fernando Quintero estaba a punto de continuar su carrera deportiva en la MLS, el colombiano finalmente se refirió al tema y aseguró que continuará en River Plate.

El ‘10’ realizó una transmisión en vivo en su Instagram donde despejó las dudas de todos sus seguidores, afirmando que “de mi boca nunca salió querer irme, el día que yo quiera irme, seré el primero en hablar con los directivos y con el cuerpo técnico, a los que le tengo un gran respecto”.

Igualmente afirmó sentirse a gusto con el ‘Millonario’, “en River encontré mi lugar en el fútbol después de muchos años, creo que uno es feliz donde quiere estar y yo estoy en el lugar en el que soy feliz”.

Por otra parte se refirió a la falta de minutos en la cancha durante la última temporada, luego de recuperarse de su lesión de ligamento cruzado, “hubo un momento en el que yo jugué y mis compañeros esperaron, hoy juegan ellos y a mi me toca esperar, eso no significa que no sea útil ni menos importante para el equipo, justamente es un equipo”.