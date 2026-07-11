En video quedaron captados hombres armados que estarían patrullando en Remedios, Antioquia

Resumen: Un video captado en el municipio de Remedios generó preocupación tras mostrar a hombres armados que presuntamente estarían patrullando la zona rural. Las autoridades aún no confirman la autenticidad del material.

Un video comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre habitantes del municipio de Remedios, Antioquia. En las imágenes se observa a varios hombres armados que presuntamente serían integrantes de las disidencias de las Farc desplazándose por una vía rural.

Según la información que acompaña la grabación, el hecho habría ocurrido en un corregimiento del municipio, donde los hombres aparecen portando fusiles mientras caminan por una carretera destapada.

Sin embargo, de manera independiente no ha sido posible verificar la fecha del registro ni el sitio preciso donde fueron captadas las imágenes.

La difusión del video se conoce en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta esa zona del Nordeste antioqueño, donde en las últimas semanas se han reportado desplazamientos forzados, amenazas contra mandatarios locales y confrontaciones entre grupos armados ilegales.

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Recientemente, el Frente 4 de las disidencias de las Farc señaló públicamente a los alcaldes de Segovia y Remedios de presuntamente colaborar con el Clan del Golfo, acusaciones que fueron rechazadas por la alcaldía de Remedios, la cual aseguró que su gestión se ha desarrollado dentro del marco institucional y reiteró el llamado a fortalecer la presencia del Estado en la zona.

A esta situación se suma el regreso de las familias que habían sido desplazadas por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Pública permanece en los sectores afectados para brindar condiciones de seguridad a quienes retornaron a sus viviendas.

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