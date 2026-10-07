[VIDEO] Grave accidente en la vía Medellín-Urabá habría dejado al menos 4 muertos

Resumen: Un trágico accidente de tránsito ocurrió este mediodía en una vía rural de Necoclí, Urabá antioqueño, cuando una motocicleta chocó contra un microbús de pasajeros, dejando un saldo preliminar de cuatro muertos y múltiples heridos. La magnitud de la emergencia, ocurrida después del puente de Mulatos en la vía hacia el corregimiento de Mellito, superó la capacidad del sistema de salud local, por lo que se requirió el envío de ambulancias desde municipios vecinos para trasladar a los lesionados a centros asistenciales de mayor nivel.

Un grave accidente de tránsito se registró este mediodía en una vía rural del municipio de Necoclí, en la subregión del Urabá antioqueño, dejando un saldo preliminar de por lo menos cuatro personas fallecidas y un número aún indeterminado de heridos.

Según las primeras versiones, el siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 p. m. cuando una motocicleta colisionó contra un microbús de servicio público que transportaba pasajeros. El accidente tuvo lugar en la vía que comunica el casco urbano de Necoclí con el corregimiento de Mellito, específicamente en un sector ubicado después del puente de Mulatos.

Yarbis Urango, secretaria de Salud de Necoclí, confirmó la ocurrencia del accidente, aunque indicó que todavía se encuentran a la espera del reporte oficial sobre la cantidad exacta de víctimas fatales y lesionados. Sin embargo, la magnitud del evento ha superado la capacidad de respuesta del sistema de salud local.

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Ante la emergencia, se ha solicitado el apoyo de ambulancias de los municipios cercanos del Urabá para poder trasladar a los heridos a centros asistenciales de mayor nivel de complejidad.

Las autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos atendiendo la emergencia y realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas que originaron este fatal accidente.

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