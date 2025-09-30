Resumen: Un intento de fleteo fue frustrado en el barrio La Floresta de Medellín el lunes 29 de septiembre. Dos policías intervinieron al ser alertados por vecinos, y uno disparó contra Jhon Alexander J. C. (43), uno de los tres presuntos delincuentes, quien los amenazó con un arma de fuego. El fletero herido está bajo custodia médica.

Confirman la identidad de uno de los fleteros herido en balacera en La Floresta: le disparó un Policía

Al medio día del pasado lunes, 29 de septiembre, se presentó un intento de fleteo en el barrio La Floresta, donde las autoridades intervinieron de manera inmediata, dejando heridos a los tres presuntos delincuentes implicados y frustrando el robo.

Según pudo conocer Minuto30, uno de los fleteros lesionados, que se encuentra bajo cuidado médico, responde al nombre de Jhon Alexander J. C, un hombre nacido acá en Medellín y que tiene 43 años de edad.

Le puede interesar: ¿Quería comida y dormida en prisión? La verdad detrás del que confesó matar a alguien en El Volador

Sobre los hechos, las autoridades confirmaron que ocurrieron sobre la diagonal 80 con calle 45. El reporte de las autoridades indica que dos uniformados se encontraban realizando labores de patrullaje cuando escucharon a vecinos del sector pedir ayuda, pues estaban robándole a unas personas.

En ese momento llegaron los policías a la dirección mencionada anteriormente y lograron interceptar a Jhon Alexander, quién habría comenzado a amedrentar a las personas que estaban en ese lugar y a una de las patrulleras que llegó a atender la situación.

El delincuente, portando un arma de fuego, amenazó con disparar en repetidas ocasiones, por lo que el otro uniformado, al ver que este no bajaba el arma, accionó su arma de fuego contra el fletero, salvaguardando su vida, la de su compañera y la de las personas que estaban en el lugar.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Confirman la identidad de uno de los fleteros herido en balacera en La Floresta: le disparó un Policía