¿Quería comida y dormida en prisión? La verdad detrás del que confesó matar a alguien en El Volador

El pasado lunes, 29 de septiembre, un hombre, al parecer en condición de calle, se presentó voluntariamente al Cai de la Minorista afirmando que asesinó a otra persona y que dejó su cuerpo en el cerro El Volador.

De inmediato, las autoridades llegaron al lugar, acompañados por el presunto homicida, hasta dar con el cuerpo de un hombre en zona boscosa del cerro. Por la dificultad del terreno, tuvieron que pedir apoyo de los bomberos.

El hombre quedó en la mira de las autoridades, pues al confirmar que ahí sí había un cuerpo, pues su teoría del homicidio podría ser cierta. Sin embargo, después de terminar con el rescate del cuerpo las autoridades evidenciaron que este no tenía signos de violencia y que, al parecer, se trataría de un suicidio.

Las autoridades continúan investigando los hechos para identificar a la víctima y conocer las causas de la muerte. Al parecer, el hombre que dio aviso a la Policía lo habría hecho con el fin de tener alimentación y dormida asegurada, aunque eso también está por establecerse.

