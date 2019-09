Ex secretarios del Alcalde Federico Gutiérrez se unen a la campaña de Santiago Gómez

En últimas declaraciones el candidato a la Alcaldía de Medellín, Santiago Gómez, anunció que el ex secretario de educación Luis Guillermo Patiño se unió a su campaña política.

Pero Patiño no es el único funcionario del gabinete que renunció a su cargo en la actual administración municipal para adherirse a la campaña de Gómez, también lo hizo la ex secretaria de desarrollo María Fernanda Galeano y el ex secretario de juventud Alejandro de Bedout.

Finalmente Santiago Gómez destacó que pese a los resultados de las últimas encuestas, seguirá trabajando arduamente con su equipo de campaña para lograr resultados positivos el próximo 27 de octubre en las urnas.

