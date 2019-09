Alejandro de Bedout renunció a su cargo como Secretario de Juventud de Medellín

El Secretario de Juventud de Medellín, Alejandro de Bedout, anunció a través de su cuenta de Twitter la renuncia irrevocable al cargo, en el que se desempeño durante el cuatrienio de la actual administración municipal del Alcalde Federico Gutiérrez.

Señaló el ya ex funcionario que el cese de sus actividades en la dependencia se debe a la continuidad de su formación profesional, sin embargo en otro se sus tuits manifestó que se adhiere a la campaña del actual candidato a la Alcaldía de Medellín, Santiago Gómez.

“Infinitas gracias alcalde @FicoGutierrez, son más de 6 años trabajando a su lado por un proyecto de ciudad. Me has dado la oportunidad de crecer como persona, me has inspirado a sacar lo mejor de mí, pero sobre todo, me has dado la confianza para trabajar por los jóvenes”: así lo dijo De Bedout.

¡Gracias!

540 mil veces gracias para los jóvenes de Medellín, de quienes aprendí en estos dos años los valores de la resistencia y persistencia para hacer los sueños realidad, a pesar de las dificultades o el tamaño de los retos.@AlcaldiadeMed @FicoGutierrez pic.twitter.com/MF9mDUz2iY — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) September 6, 2019