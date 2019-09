VIDEO: Esto fue lo que dijo Jessi Uribe sobre su relación con Paola Jara

El cantante de música popular Jessi Uribe cansado de tanta discordia sobre su separación hizo un video el cual publicó en sus estados de Instagram, en ellos aclaró si tiene o no una relación con Paola Jara, asimismo, despejó las dudas sobre si estaba saliendo con alguien más.

A raíz de la separación con su esposa Sandra Barrios, el artista confirmó que está solo y que no es cierto que tenga un romance con Paola Jara: “me duele mucho que se metan a mi vida personal así tan feo, que me traten tan mal, es un proceso (separación) que puede vivir cualquier persona. Como lo dije, me da tristeza que me estén mezclando con muchas personas y más con Paola (Jara)”, expresó en los videos.

Asimismo, dijo que: “a Paola la atacan, le dan duro, que tenemos algo… eso es una gran mentira. Tenemos una canción, desde el principio que grabamos empezaron con los chismes y no es así”.