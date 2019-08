FOTO: Tildan de “machista” a Iván Calderón por la ‘pulla’ que le tiró en Instagram a Paola Jara

El nombre de la cantante de música popular Paola Jara ha sonado mucho últimamente luego de que el runrún que la intérprete de la canción ‘Mala mujer’ fuera un motivo entre la separación de su colega Jessi Uribe con su esposa Sandra Barrios. Ahora su expareja, Iván Calderón, trata de ‘marcar territorio’ con un contundente mensaje.

A través de un post de Paola Jara, Calderón le recordó que gracias a él está en ‘cima de la montaña’. “Yo te hice”: fueron las palabras que le dejó su ex en Instagram. Enseguida, ella le dio los créditos por su carrera de esta manera: “Eternamente agradecida viviré”.,

Luego de eso, llegaron comentarios de todo tipo que critican a Iván: “Qué comentario tan machista y fuera de contexto de un hombre tan admirable y con un talento enorme. La verdad ella ya tenía el talento incluido, sino su esfuerzo se perdería”, “ella no se hizo por nadie, ella es una mujer espectacular que es la que es por ser talentosa”, aunque otros piensen diferente “ella es lo que es gracias a Iván, no se nieguen a esa realidad, no la conocía nadie”, entre otros.