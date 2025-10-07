Resumen: Un escolta de la UNP abatió a un presunto fletero, identificado como David (26 años), durante un intento de robo en el barrio Cabañitas de Bello la noche del viernes. Un video del incidente muestra cómo el escolta, quien iba acompañado por una mujer, forcejeó y disparó contra uno de los delincuentes. El escolta resultó herido en una pierna, mientras que el cómplice del fletero huyó.

Revelan video del momento en el que escolta de la UNP da de baja a fletero en Bello

En la noche del pasado viernes, 3 de octubre, un escolta de la UNP dio de baja a un fletero que lo estaría atracando e intimidando con un arma en el barrio Cabañitas del municipio de Bello.

Tras conocer el caso, en las últimas horas comenzó a circular un video que muestra cómo ocurrieron los hechos. Allí se ve que el escolta caminaba con una mujer cuando fue abordado por dos hombres en una moto, y comenzó el forcejeo, hasta que en un momento el escolta le disparó al fletero.

Según se pudo conocer, los hechos ocurrieron a eso de las 8:40 de la noche, en la calle 24 con carrera 57A, en plena vía pública. Al parecer, el escolta se encontraba con una mujer en la zona, cuando llegaron los dos delincuentes en una moto e intentaron robarle sus objetos de valor.

En ese momento se presentó un forcejeo entre los delincuentes y el escolta y hubo un intercambio de disparos, dejando al hombre herido en su pierna y al fletero abatido en el piso. El otro implicado en el robo habría escapado del lugar.

En el lugar de los hechos las autoridades incautaron una pistola traumática y un celular, que pertenecería al fletero abatido, mientras que también incautaron el arma que portaba el escolta de la UNP.

Sobre el hoy occiso se conoció que sería un joven de apenas 26 años, conocido como David, y que al parecer era del barrio Aranjuez.

