La DJ Marcela Reyes compartió una experiencia paranormal que se ha vivido en su casa tras la trágica y violenta muerte de su expareja, Bayron Sánchez, conocido como B-King.

Durante una entrevista en el pódcast Más Allá del Silencio, Reyes relató que tanto ella como las personas que trabajan en su casa han sentido la presencia del hombre fallecido.

Presencia intensa cerca de la Virgen

Marcela Reyes detalló que la sensación de la presencia de B-King se ha hecho particularmente intensa en ciertas áreas de la vivienda.

“Sí, lo hemos sentido, él mantenía mucho allí en la virgencita y las nanas me dicen que lo han sentido full”, relató Reyes.

La DJ explicó que las nanas de la casa subieron a informarle de la situación: “Me dijeron ‘ay, doña Marcela, el joven Bayron está allá’”. A pesar del miedo, Reyes les pidió mantener la calma y rezar: “Yo les dije ‘no les den susto, oren mucho porque él tiene que encontrar el descanso’”.

El relato de Marcela Reyes subraya el impacto emocional que ha dejado la muerte de su expareja en su hogar, manifestándose a través de estos episodios que ella y su personal atribuyen al espíritu de B-King.

