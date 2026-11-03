Video: dos helicópteros chocaron al aterrizar cerca del Everest, en Nepal; un turista murió y tres heridos

Resumen: Dos helicópteros chocaron este martes cuando intentaban aterrizar en un helipuerto de Pheriche, en Nepal, muy cerca del monte Everest. Un turista de la India murió y tres personas resultaron heridas, entre ellas los dos pilotos. El accidente quedó registrado en un video que ya circula en redes sociales.

Un video que circula en redes sociales registró el momento exacto en que dos helicópteros chocaron este martes 3 de noviembre cuando intentaban aterrizar en un helipuerto de Pheriche, en Nepal, muy cerca del monte Everest. El accidente dejó un turista muerto y tres personas heridas, entre ellas los dos pilotos de las aeronaves.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN), el siniestro ocurrió alrededor de las 8:10 de la mañana, hora local, en el helipuerto de Pheriche, una zona usada por turistas que se encuentra a unos 4.370 metros de altura, en el distrito de Solukhumbu. Este es uno de los puntos de parada para los montañistas y visitantes que se dirigen al campamento base del Everest.

¿Qué muestra el video del accidente en Nepal?

En las imágenes se ve cómo los dos helicópteros se acercan al helipuerto desde direcciones opuestas. Uno de ellos desciende rápidamente y, a pocos metros del suelo, las palas de su rotor impactan contra la otra aeronave, que también se disponía a aterrizar.

La grabación fue compartida en redes sociales pocas horas después del accidente y ya le ha dado la vuelta al mundo, pues muestra con claridad el instante en el que las dos máquinas se impactan en plena maniobra de descenso.

🇳🇵🚁 Accidente de helicópteros deja al menos un muerto en Nepal Un turista indio falleció y otro neozelandés resultó herido después de que dos helicópteros colisionaran durante el aterrizaje cerca del Everest, informa la Policía nepalí. 🔍 Las autoridades ya abrieron una investigación para identificar a los afectados y esclarecer las circunstancias exactas del incidente. — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 3, 2026

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¿Quiénes son las víctimas del choque de helicópteros?

Las autoridades confirmaron que la persona que murió es Vasanth Kumar Balaramudu, un turista de la India de 47 años que viajaba como pasajero en uno de los helicópteros. El hombre falleció en el lugar del accidente.

Entre los heridos están los pilotos Rabindra Prajapati, de la empresa Fishtail Air, y Prajal KC, de Air Dynasty, además del pasajero Shailesh Krishna Patel, un ciudadano neozelandés de origen indio. Dos de los heridos fueron evacuados en helicóptero hasta un hospital de Katmandú, la capital de Nepal, mientras que el tercero recibió atención médica en Lukla, otra localidad de la región.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, uno de los helicópteros transportaba pasajeros, mientras que el otro realizaba un vuelo de carga. Un representante de Air Dynasty afirmó que su aeronave solo llevaba carga en el momento del choque.

Investigan una posible falla de comunicación entre los pilotos

Sobre las causas del accidente todavía no hay nada definitivo. El director general de la CAAN, Mukesh Dangol, señaló que los informes iniciales apuntan a una posible falla de comunicación entre los pilotos de las dos aeronaves. El organismo informó que está recabando testimonios para esclarecer las circunstancias del siniestro.

“La autoridad ya ha puesto en marcha una investigación sobre este accidente”, aseguró la CAAN en un comunicado, en el que agregó que “a partir de los hechos, el análisis y las conclusiones que se deriven de dicha investigación, se adoptarán las medidas oportunas y correctivas conforme a la legislación vigente”.

La entidad aeronáutica también expresó sus condolencias a los familiares del turista fallecido y deseó una pronta recuperación a los heridos que fueron trasladados a los centros médicos.

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La zona del Everest vive su temporada alta de turismo

El accidente se produjo en plena temporada alta de senderismo en Nepal, una época del año en la que los helicópteros transportan constantemente a turistas y escaladores por la región del Everest. Los recorridos en helicóptero son bastante comunes en esta zona: existen tours comerciales que permiten contemplar la montaña más alta del mundo desde el aire, sin necesidad de hacer una caminata de varios días.

Además, la región tiene un acceso muy limitado por carretera, por lo que los helicópteros son uno de los principales medios de transporte para visitantes, guías de montaña y operaciones de rescate. Cada año, miles de turistas llegan a Nepal en esta temporada para acercarse al campamento base del Everest, la montaña que se eleva hasta los 8.849 metros sobre el nivel del mar.

Pheriche, donde ocurrió el choque, es una pequeña localidad que sirve como punto de aclimatación para quienes buscan llegar al campamento base, situado a unos 5.364 metros de altura. Por eso el movimiento de helicópteros en su helipuerto es constante durante estos meses.

Por ahora, las autoridades de Nepal continúan con la investigación para determinar qué fue exactamente lo que falló en la maniobra de aterrizaje de los dos helicópteros. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el estado de salud de los heridos y sobre las medidas que tome la autoridad aeronáutica de ese país.

Fotos: Redes sociales