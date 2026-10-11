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Tragedia en Nepal: Nuevas inundaciones arrasan decenas de viviendas y puentes en Manaslu

El fenómeno se desencadenó tras un desprendimiento de tierra que bloqueó temporalmente un afluente en la zona de Tumje

Publicado por: SoloDuque

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Tragedia en Nepal: Nuevas inundaciones arrasan decenas de viviendas y puentes en Manaslu

Resumen: Una crecida repentina dejó al menos cinco personas desaparecidas y comunidades aisladas, apenas semanas después de las devastadoras lluvias que dejaron cientos de muertos en el país.

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Minuto30.com .- La emergencia climática volvió a golpear con fuerza el centro de Nepal. Una destructiva inundación provocada por el colapso de una represa natural en la cuenca del río Budhi Gandaki arrasó infraestructuras clave, viviendas y puentes en la remota región de Manaslu (distrito de Gorkha), dejando a varias poblaciones incomunicadas.

Balance de los daños y personas afectadas

  • Viviendas e infraestructura: Cerca de 40 casas fueron arrastradas por la corriente en localidades como Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola, obligando a decenas de familias a evacuar de emergencia.

  • Aislamiento vial: La fuerza del agua destruyó al menos seis puentes y afectó severamente tramos clave de las rutas de senderismo y trekking en la región.

  • Desaparecidos: Autoridades locales confirmaron que al menos cinco personas continúan desaparecidas, mientras equipos de socorro terrestres y aéreos adelantan intensas labores de búsqueda.

¿Por qué se produjo esta violenta creciente?

El fenómeno se desencadenó tras un desprendimiento de tierra que bloqueó temporalmente un afluente en la zona de Tumje. La acumulación masiva de agua generó un taponamiento natural que cedió de manera abrupta, liberando un gran caudal de agua, lodo y sedimentos río abajo.

Alerta máxima en zonas bajas

Las autoridades mantienen la alerta preventiva en las zonas bajas de los ríos Trishuli y Narayani ante el riesgo de nuevas crecidas, mientras avanzan las tareas para habilitar pasos peatonales provisionales y localizar a los desaparecidos.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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