Video: «De aquí te vas muerto, cabrón»: mexicano amenazó de muerte a inglés durante partido del mundial

Resumen: Un video viralizado en redes sociales encendió las alarmas de seguridad al registrar brutales amenazas de muerte y decapitación por parte de aficionados mexicanos hacia hinchas ingleses en las tribunas del Estadio Azteca. Durante un encuentro internacional, varios seguidores locales intimidaron violentamente a los visitantes con señas de corte de cuello y la frase "de aquí te vas muerto", sembrando un clima de terror absoluto en el recinto deportivo. Este lamentable suceso ha generado un rechazo masivo a nivel mundial y una ola de exigencias hacia la FIFA y las autoridades locales para identificar a los agresores, poniendo en entredicho las garantías de seguridad en los estadios de cara a los próximos torneos de gran magnitud en el país.

El ambiente festivo del fútbol se vio completamente empañado por un alarmante episodio de violencia verbal y amenazas de muerte en las gradas del Estadio Azteca. Un video difundido masivamente en redes sociales captó el preciso instante en que un grupo de aficionados mexicanos arremetió de forma brutal contra seguidores de la selección de Inglaterra, sembrando un clima de terror inédito en el emblemático recinto deportivo.

En las imágenes, grabadas desde la zona de las tribunas, se puede observar la enorme tensión entre ambas aficiones. Mientras los fanáticos ingleses intentaban mantener la calma en su sector, varios hinchas locales vestidos con la camiseta verde comenzaron a lanzar insultos de alto calibre y gestos explícitos de violencia extrema.

El momento más perturbador de la grabación muestra a un aficionado mexicano con gafas y una bandera sobre los hombros quien, mirando fijamente a los visitantes, comenzó a realizar repetidas señas emulando una decapitación (un corte en el cuello) acompañado de la contundente advertencia: «De aquí te vas muerto». A las agresiones gestuales se sumaron señas obscenas y gritos de otros hinchas locales que respaldaban la intimidación, asegurando que los decapitarían al término del partido.

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La gravedad de las amenazas, que escalaron rápidamente de la típica rivalidad deportiva a una intimidación de carácter criminal, ha generado un rechazo generalizado en las plataformas digitales. Usuarios de todo el mundo han exigido una postura firme y acciones inmediatas por parte de las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y de la FIFA.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial detallando si se lograron detenciones dentro del perímetro del estadio tras finalizar el compromiso, ni la identidad de los agresores principales. Sin embargo, diversos analistas deportivos y colectivos de aficionados señalan que este tipo de conductas pone en entredicho las garantías de seguridad para los fanáticos internacionales de cara a los próximos eventos de gran magnitud que albergará el país.