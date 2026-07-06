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    El presidente electo Abelardo De La Espriella anuncia el desmonte de la falsa Paz Total

    El mandatario anunció la designación de un equipo encargado de desmontar esa falsa paz total y revisar los acuerdos, beneficios, ceses al fuego

    Publicado por: SoloDuque

    El presidente electo Abelardo De La Espriella anuncia el desmonte de la falsa Paz Total

    Resumen: Desde el 7 de agosto se avanzará en las decisiones necesarias para recuperar el imperio de la ley, reactivar las órdenes de captura vigentes y devolverle a las Fuerzas Armadas la capacidad de proteger el territorio

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    El presidente electo de la República de Colombia Abelardo De La Espriella advirtió que el país necesita conocer la verdad sobre los compromisos adquiridos bajo la llamada Paz Total, una política que terminó convertida en impunidad, concesiones inaceptables y entrega territorial frente a grupos armados ilegales.

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    Foto de cortesía.

    El mandatario anunció la designación de un equipo encargado de desmontar esa falsa paz total y revisar los acuerdos, beneficios, ceses al fuego, levantamientos de órdenes de captura y prebendas otorgadas a estructuras criminales durante el Gobierno saliente.

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    Desde el 7 de agosto se avanzará en las decisiones necesarias para recuperar el imperio de la ley, reactivar las órdenes de captura vigentes y devolverle a las Fuerzas Armadas la capacidad de proteger el territorio, perseguir a los narcoterroristas y defender a los colombianos.

    La Patria Milagro no tolerará más impunidad ni territorios entregados. Los violentos tendrán un solo camino: sometimiento a la justicia o todo el peso legítimo del Estado.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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