Resumen: Debido a las fuertes ráfagas de viento y al fenómeno de mar de leva en el Archipiélago, un vuelo de Satena que cubría la ruta San Andrés-Providencia se vio obligado a abortar su aterrizaje tras sufrir una desestabilización lateral cerca de la pista. Siguiendo los protocolos de seguridad aérea, el piloto realizó una maniobra de sobrepaso y retornó a la terminal de origen, garantizando la integridad de los pasajeros en un contexto de alerta climática que ha afectado la operatividad en la región.

¡El susto de la vida! Avión de Satena se movió muy fuerte y no pudo aterrizar en San Andrés: todo fue grabado

Las difíciles condiciones meteorológicas que azotan la región del Caribe colombiano provocaron este martes un incidente operativo en un avión de la aerolínea Satena. La aeronave, que cubría la ruta entre San Andrés y Providencia, se vio obligada a realizar una maniobra de “go-around” (sobrepaso) tras ser afectada por fuertes ráfagas de viento momentos antes de tocar tierra.

El incidente, captado en video por testigos y pasajeros, muestra el momento en que la aeronave sufre una desestabilización lateral debido a los vientos cruzados que predominan en las inmediaciones del aeropuerto El Embrujo. Siguiendo los protocolos internacionales de seguridad, el mando al frente de la cabina decidió abortar el aterrizaje y ascender nuevamente para estabilizar la posición del avión.

Retrasos y contingencia climática

Lo que normalmente es un trayecto corto de 25 minutos se transformó en una operación de más de una hora. Tras el intento fallido, y ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas —vinculadas a un frente frío y al fenómeno de mar de leva que afecta la zona—, la tripulación optó por retornar al Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla en San Andrés para garantizar la integridad de los pasajeros y la tripulación.

Un contexto de alerta para la aerolínea

Este episodio ocurre en un momento de especial sensibilidad para Satena y la Aeronáutica Civil. Apenas unas semanas atrás, el pasado 18 de enero, la compañía sufrió la pérdida de un Beechcraft 1900 en Norte de Santander, un accidente que dejó un saldo de 15 víctimas fatales.

Aunque el evento en Providencia se manejó bajo los estándares de seguridad y no pasó de ser un susto para los viajeros, las autoridades aeronáuticas mantienen la vigilancia sobre las operaciones en el archipiélago. La Capitanía de Puerto y el Ideam han advertido que el incremento en la velocidad de los vientos y la altura del oleaje continuarán afectando la movilidad aérea y marítima durante los próximos días, instando a las aerolíneas a extremar precauciones en sus maniobras de aproximación.

