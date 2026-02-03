Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡El susto de la vida! Avión de Satena se movió muy fuerte y no pudo aterrizar en San Andrés: todo fue grabado

    El piloto del avión fue demasiado teso y logró evitar una tragedia. En video se vio cómo se movió la aeronave de un lado a otro.

    Publicado por: Julian Medina

    El susto de la vida Avión de Satena se movió muy fuerte y no pudo aterrizar en San Andrés todo fue grabado
    Captura de video
    ¡El susto de la vida! Avión de Satena se movió muy fuerte y no pudo aterrizar en San Andrés: todo fue grabado

    Resumen: Debido a las fuertes ráfagas de viento y al fenómeno de mar de leva en el Archipiélago, un vuelo de Satena que cubría la ruta San Andrés-Providencia se vio obligado a abortar su aterrizaje tras sufrir una desestabilización lateral cerca de la pista. Siguiendo los protocolos de seguridad aérea, el piloto realizó una maniobra de sobrepaso y retornó a la terminal de origen, garantizando la integridad de los pasajeros en un contexto de alerta climática que ha afectado la operatividad en la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las difíciles condiciones meteorológicas que azotan la región del Caribe colombiano provocaron este martes un incidente operativo en un avión de la aerolínea Satena. La aeronave, que cubría la ruta entre San Andrés y Providencia, se vio obligada a realizar una maniobra de “go-around” (sobrepaso) tras ser afectada por fuertes ráfagas de viento momentos antes de tocar tierra.

    El incidente, captado en video por testigos y pasajeros, muestra el momento en que la aeronave sufre una desestabilización lateral debido a los vientos cruzados que predominan en las inmediaciones del aeropuerto El Embrujo. Siguiendo los protocolos internacionales de seguridad, el mando al frente de la cabina decidió abortar el aterrizaje y ascender nuevamente para estabilizar la posición del avión.

    Retrasos y contingencia climática

    Lo que normalmente es un trayecto corto de 25 minutos se transformó en una operación de más de una hora. Tras el intento fallido, y ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas —vinculadas a un frente frío y al fenómeno de mar de leva que afecta la zona—, la tripulación optó por retornar al Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla en San Andrés para garantizar la integridad de los pasajeros y la tripulación.

    Le puede interesar: Policía desmantela red de microtráfico que operaba cerca de zona escolar en Medellín

    Un contexto de alerta para la aerolínea

    Este episodio ocurre en un momento de especial sensibilidad para Satena y la Aeronáutica Civil. Apenas unas semanas atrás, el pasado 18 de enero, la compañía sufrió la pérdida de un Beechcraft 1900 en Norte de Santander, un accidente que dejó un saldo de 15 víctimas fatales.

    Aunque el evento en Providencia se manejó bajo los estándares de seguridad y no pasó de ser un susto para los viajeros, las autoridades aeronáuticas mantienen la vigilancia sobre las operaciones en el archipiélago. La Capitanía de Puerto y el Ideam han advertido que el incremento en la velocidad de los vientos y la altura del oleaje continuarán afectando la movilidad aérea y marítima durante los próximos días, instando a las aerolíneas a extremar precauciones en sus maniobras de aproximación.

    ¡El susto de la vida! Avión de Satena se movió muy fuerte y no pudo aterrizar en San Andrés: todo fue grabado

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.